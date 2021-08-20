ТОП самых популярных машин в Украине с ГБО

В июле этого года автовладельцы официально зарегистрировали установку газобаллонного оборудования на 2374 авто. Одновременно украинцы приобрели 18,8 тыс. таких машин, или 19,2% от общего объема рынка за прошлый месяц.
Об этом сообщает «Эксперт» со ссылкой на данные Auto.ria.
Что касается модельного ряда, то лидерство по-прежнему удерживает Daewoo Lanos. Также в тройку лидеров вошли Chevrolet Aveo/Vida и Skoda Octavia. В июне второе место занимали машины ВАЗ 2109/99.
Двадцатка самых популярных легковушек на газе::
Напомним, в июле текущего года украинцы купили 20,3 тыс. кроссоверов на вторичном рынке. Джипы, которые прошли первую регистрацию в Украине или просто сменили владельца в стране, заняли 19,6% от общего количества продаж.
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