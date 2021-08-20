ТОП самых популярных машин в Украине с ГБО

В июле этого года автовладельцы официально зарегистрировали установку газобаллонного оборудования на 2374 авто. Одновременно украинцы приобрели 18,8 тыс. таких машин, или 19,2% от общего объема рынка за прошлый месяц.

Об этом сообщает «Эксперт» со ссылкой на данные Auto.ria.

Что касается модельного ряда, то лидерство по-прежнему удерживает Daewoo Lanos. Также в тройку лидеров вошли Chevrolet Aveo/Vida и Skoda Octavia. В июне второе место занимали машины ВАЗ 2109/99.

Двадцатка самых популярных легковушек на газе::

Daewoo Lanos — 1 652 ед.

Chevrolet Aveo / Vida — 593 ед.

Skoda Octavia — 586 ед.

ВАЗ 2109/99 — 572 ед.

2109/99 — 572 ед. Volkswagen Passat — 456 ед.

Toyota Camry — 427 ед.

Chevrolet Lacetti — 359 ед.

Mitsubishi Lancer — 303 ед.

Volkswagen Golf — 294 ед.

Mitsubishi Outlander — 293 ед.

Nissan Rogue / X-Trail — 290 ед.

ВАЗ 2107 — 287 ед.

2107 — 287 ед. Renault / Dacia Logan — 278 ед.

Skoda Fabia — 271 ед.

Opel Astra — 247 ед.

Opel Vectra — 230 ед.

Hyundai Tucson — 207 ед.

Renault Megane — 201 ед.

ВАЗ 2106 — 189 ед.

2106 — 189 ед. Hyundai Accent — 184 ед.

Напомним, в июле текущего года украинцы купили 20,3 тыс. кроссоверов на вторичном рынке. Джипы, которые прошли первую регистрацию в Украине или просто сменили владельца в стране, заняли 19,6% от общего количества продаж.

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