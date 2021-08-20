Ведущие экономики мира не смогли восстановиться после коронакризиса

ВВП составляющих ОЭСР развитых стран во втором квартале этого года увеличился на 1,6% к первому кварталу (тогда рост составил 0,6%). При этом уровень общего ВВП все еще остается на 0,7% ниже, чем был до пандемии, следует из данных ОЭСР.
Самый большой разрыв между этими показателями — у Великобритании (минус 4,4% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года), за ней следует Италия (минус 3,8%), Франция и Германия (по минус 3,3%). США являются единственной страной «большой семерки», ВВП которой превысил допандемийный уровень (плюс 0,8%).
В измерении квартал к кварталу самый высокий прирост в апреле-июне зафиксирован в Великобритании (4,8% против 1,6% в предыдущие три месяца), а также в Италии (2,7% против 0,2% в январе-марте). В США и Германии ВВП увеличился на 1,6% (против 1,5% и 2% кварталом ранее соответственно). Во Франции ВВП вырос на 0,9% после нулевого прироста в первом квартале, в Японии увеличился на 0,3% с минус 0,9% в январе-марте. Снижение темпов прироста ВВП отмечено только в Канаде (с 1,4% до 0,6%).
В зоне евро и в ЕС в целом рост во втором квартале стал положительным, составив 2% и 1,9% соответственно после сокращения на 0,3% и 0,1% в первом квартале. При этом, судя по опережающим индикаторам деловой активности, пик восстановления пришелся именно на второй квартал.
В ING Bank отмечают, что главным ограничением являются риски, связанные с распространением дельта-штамма коронавируса, в том числе — ожидания новой вспышки осенью этого года. В то же время ценовые ожидания находятся на пике и, вероятно, будут превышать целевой показатель Европейского центробанка (2%) как минимум до конца года, полагают в ING.
В США ускоренное восстановление экономики на фоне утверждения новых пакетов фискальной поддержки также сопровождается ростом инфляции (инфляция потребительских расходов в июле ускорилась до 4,2% с 4% в июне). Однако, выступая 27 августа на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что это ускорение инфляции является временным и что сейчас показатель находится на приемлемом уровне. При этом, по его словам, предстоящее сворачивание программы по выкупу активов не обязательно повлечет за собой повышение ставок.
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