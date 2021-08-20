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Эра роботов: машины начали чаще заменять людей на производствах

Эра роботов: машины начали чаще заменять людей на производствах

Daily Mail пишет о росте числа компаний, которые испытывают нехватку финансирования и не могут удовлетворить повышенные требования к заработной плате. Кроме того, сегодня в Штатах наблюдается дефицит рабочей силы: в конце июня количество рабочих мест достигло 10,1 миллиона, что на 1,4 миллиона превысило количество безработных. Поэтому компании все чаще привлекают роботов – это оказывается более выгодным шагом.

Конечно же, и работы недешевые. Не все могут позволить себе большое их количество. Поэтому на рынке появилась новая услуга: аренда роботов за 10 долларов в час. Такую бизнес-модель выбрала себе компания Formic Technologies. Она создает роботов, сдает их в аренду и осуществляет техническую поддержку в случае неисправностей.

“Автоматизируйте свое предприятие прямо сейчас, – призывает Formic в своем слогане. – Сократите эксплуатационные расходы”.

Одним из клиентов Formic Technologies стала фабрика по штамповке металла Polar Hardware Manufacturing, которая находится в Чикаго. Как рассказывает Daily Mail, за робота компания платит даже меньше десяти долларов за час, а человеку за то же время нужно заплатить не менее двадцати.

Преимущества оценили и в Westec Plastics из Ливермора. Заменив работников работами, компания подсчитала, что сэкономит около 60 тысяч долларов в год с каждого работа. Первый год платят 3750 долларов в месяц за каждого робота. Со второго года использования цена упадет до 2100 долларов в месяц.

Formic Technologies недавно привлекла от инвесторов чуть больше 5 миллионов долларов. И судя по тенденциям, это далеко не последний ее успех.

По материалам Телеканал 24
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