Индия может выпустить цифровую рупию до 2022 года

Резервный банк Индии может начать испытания цифровой валюты центрального банка (CBDC) к декабрю.

По словам управляющего Резервного банка Индии (РБИ) Шактиканты Даса, тестирование цифровой валюты может начаться уже в декабре, сообщает CoinMarketCap.

«Я думаю, что к концу года мы сможем – вероятно, у нас будет такая возможность – начать наши первые испытания. Мы очень осторожны с CBDC, потому что это совершенно новый продукт не только для Резервного банка Индии, но и во всем мире», – сказал Дас.

Управляющий сказал, что РБИ внимательно изучит безопасность цифровой рупии и гарантии того, что цифровая валюта не сможет быть подделана.

Кстати, согласно исследованию, в то время как в США и Великобритании насчитывают всего 8-9% держателей криптовалюты, в Индии это 30% от общего количества жителей. В сочетании с размером населения Индии – более 1,6 миллиарда человек – эти данные имеют огромное значение для криптоиндустрии, пишет TechStory.