0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 53 0

Десятки миллиардов долларов: впервые стало известно, сколько зарабатывает Google Play

Десятки миллиардов долларов: впервые стало известно, сколько зарабатывает Google Play

Финансовые показатели прибылей IT-гиганта Google, входящего в холдинг Alphabet, от магазина приложений Google Play впервые были раскрыты в рамках очередного антимонопольного дела. Утечка информации из судебных протоколов подтвердила десятки миллиардов долларов выручки благодаря платформе Google Play.

Несколько штатов США подали антимонопольные обвинения против Google. Претензии касаются политики компании, регулирующей работу платформы Google Play.

В частности, сторонние разработчики приложений для Android недовольны тем, что Google обязывает использовать собственные платежные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.

Миллиарды прибыли и высокая рентабельность Google Play. Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного разбирательства, только в 2019 году магазин приложений Google Play получил выручку в размере 11,2 миллиарда долларов.

При этом валовая прибыль составила 8,5 миллиарда долларов, а операционная прибыль – примерно 7 миллиардов долларов. Рентабельность операционной прибыли платформы Google Play по итогам 2019 года превысила 62%.

Указанные финансовые показатели касаются не только продажи собственно мобильных приложений, но и рекламы, которую компания интегрирует в платформу Google Play. По оценкам аналитиков, в этом году Google может получить более 200 миллиардов долларов дохода от рекламы.

По материалам Телеканал новин 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.