Пенсия по потере кормильца: кому платят 50%, а кому – 70%

Пенсия по потере кормильца может быть выиплачена по-разному: кому-то платят 50%, а кому-то — 70%.

Об этом пишет На пенсии.

Пример. «Ликвидаторов ЧАЭС приравнивают к военнослужащим. А жены военнослужащих получают пенсию по потере кормильца в размере 70% от пенсии мужа. Почему же я, как жена ликвидатора, получаю только 50% его пенсии? Доплата к пенсии по потере кормильца всего 113 гривен. Витебская Р. М. , г. Овруч, Житомирская обл.».

Существует несколько разных видов пенсии. Выбрать можно только один из них. Считаются они по-разному. Есть Закон «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». По этому закону, пенсия по потере кормильца назначается в размере 50% от пенсии мужа.

По Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», пенсия по потере кормильца назначается в размере от 30% до 70% денежного обеспечения мужа, но не менее двух прожиточных минимумов:

женам погибших военнослужащих — 70%;

в остальных случаях — 30% (здесь, упрощенно говоря, речь не о погибших, а об умерших).

И обратим внимание, что в одном случае берется 50% от пенсии умершего мужа, а во втором случае — 30% от его зарплаты. Но у жен военнослужащих есть одно преимущество — у них пенсия по потере кормильца гарантированно не может быть ниже двух прожиточных минимумов. С 1 июля эта сумма составляет 3708 гривен (1854 грн. х 2).

В некоторых случаях чернобыльцев действительно приравнивают к инвалидам войны. Но в данном случае речь идет, скорее, о надбавках к пенсии, которые регулируются Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Мы же с вами говорим о праве на пенсию по потере кормильца, согласно двум другим законам.

Что касается надбавки к пенсии в размере 113,88 гривни — это так называемая дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, установленная для чернобыльцев третьей категории. Размер таких дополнительных пенсий, к сожалению, много лет не пересматривался.