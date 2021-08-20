Международные резервы Украины достигли максимума за 9 лет

Международные резервы Национального банка увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов.
Об этом написал глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.
«Международные резервы НБУ, с учетом полученных от МВФ средств по результатам распределения СПЗ, увеличились на прошлой неделе до 31,5 млрд долларов США, что позволило достичь 100% соответствия международных резервов НБУ минимально необходимому уровню по композитному критерию МВФ», — сказано в сообщении.
Таким образом, размер резервов достиг максимума за девять лет.
График: НБУ
Курс валют. Обменный курс гривны к доллару США на межбанковском рынке в течение недели находился под умеренным давлением в сторону ослабления гривны, обесценившись на 0,9% до 26,9 гривны за 1 доллар США. Это стало результатом преобладания спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков, что в среднем составляло 22 млн долларов США в день и формировалось прежде всего на срочном (форвардном) сегменте валютного рынка.
Банки, которые имели возможность пополнить собственную валютную позицию за неделю 16−20.08. 2021 из-за преобладания предложения валюты на рынке, на прошлой неделе сбалансировали рыночную конъюнктуру путем продажи иностранной валюты с позиции.
Чистая продажа иностранной валюты Национальным банком на прошлой неделе составила 20,5 млн долларов США, тогда как с начала года чистая покупка Национальным банком иностранной валюты на межбанковском рынке составляла почти 1,2 млрд долларов США.
По операциям физических лиц с наличной и безналичной иностранной валютой в августе наблюдается преобладание спроса над предложением иностранной валюты. С начала августа чистая покупка иностранной валюты физическими лицами составила 250 млн долларов США, что сократило чистую продажу населением иностранной валюты с начала года до 1,8 млрд долларов США, из которых 1,3 млрд долларов США — в наличной и 0,5 млрд долларов США в безналичной форме.
Закрепление тенденции к увеличению спроса населения на иностранную валюту будет ограничивать возможности данного сегмента рынка в поддержании баланса спроса и предложения на валютном рынке.
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