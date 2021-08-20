Раскрыт дизайн всех iPhone 13 (фото)

В Сети появились изображения, на которых демонстрируется дизайн всех новых флагманских смартфонов Apple модельного ряда iPhone 13: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Что интересно, рендеры показывают, как будут выглядеть новые смартфоны Apple в разных цветах. Для создания рендеров использовались имеющиеся утечки данных, информация о цветах и чертежи устройств.
Ожидается, что модельный ряд iPhone 13 будет включать четыре модели: iPhone 13 mini с диагональю дисплея 5.4 дюйма, iPhone 13 и iPhone 13 Pro с диагональю 6.1 дюйма и iPhone 13 Pro Max с диагональю 6.7 дюйма. Во всех моделях будет дисплей с уменьшенным вырезом под систему датчиков True Depth, и самым маленьким он, разумеется, выглядит на iPhone 13 Pro Max из-за самой большой диагонали дисплея этого смартфона.
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