Apple купила сервис для стриминга классической музыки Primephonic

Компания Apple объявила о приобретении стримингового сервиса Primephonic, который специализируется на классической музыке. Компания интегрирует его функционал в Apple Music и создаст собственное приложение на его основе.
Об этом сообщает пресс-служба Apple.
Сумма сделки не разглашается.
Каталог и функционал Primephonic будет интегрирован в Apple Music.
«С добавлением Primephonic пользователи Apple Music получат значительно улучшенный опыт классической музыки, начиная со списков воспроизведения Primephonic и эксклюзивного аудиоконтента.
В ближайшие месяцы поклонники Apple Music Classical получат особый опыт с лучшими функциями Primephonic, включая лучшие возможности просмотра и поиска по композитору и репертуару, а также новые функции и преимущества», — говорится в сообщении.
При этом, в 2022 году компания планирует выпустить собственное приложение для любителей классики, в основу которого лягут разработки и интерфейс Primephonic.
Сам же сервис прекратит работу 7 сентября, его пользователи получат бесплатные шесть месяцев подписки на Apple Music.
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