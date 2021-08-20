ЕС ограничил въезд для граждан шести стран

Европейский союз принял решение об исключении Соединенных Штатов и еще 5 стран из списка стран, граждане которых могут путешествовать в страны блока без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом.
Об этом говорится в решении Совета ЕС.
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“После обзора в соответствии с рекомендацией относительно постепенной отмены временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Республика Северная Македония и Соединенные Штаты Америки были изъяты из списка», – говорится в сообщении Совета ЕС.
Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует разрешить несущественные поездки, остается 18 стран, в том числе Украина.
Напомним, 14 июля в ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.
С тех пор подавляющее большинство стран ЕС отменили строгие запреты на въезд для украинских туристов. В то же время некоторые страны оставили ограничения в виде требования вакцинации или негативных тестов на коронавирус.
Критерии для определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на поездки, были обновлены 20 мая. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на Covid-19, а также надежность доступной информации и источников данных.
Взаимность также должна учитываться в каждом конкретном случае.
По формуле, которую применяет ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 тысяч населения.
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