Минцифра рассказала, какие зарплаты у сотрудников ГП «Дія»

В Министерстве цифровой трансформации Украины в ответ на запрос dev.ua рассказали, какие зарплаты у сотрудников государственной IT-компании «Дія», которая отвечает за развитие одноименного приложения и оцифровку админуслуг.
В штатном расписании «Дії» сейчас 48 позиций. Самая высокая зарплата, вероятно, у гендиректора главного
Зарплаты программистов в «Дії» — рыночные, если ориентироваться по максимальным коэффициентам, отмечает dev.ua.
Курьер в «Дії» получает базовую ставку в 12 500 грн, а зарплата администратора колеблется в пределах 20 375 — 46 875 грн.
Всего в Минцифре работают 300 штатных сотрудников. Также в министерстве назначены 11 советников заместителей министра, которые работают на общественных началах и не получают заработную плату из госбюджета.
В целом среднемесячный размер заработной платы аппарата Минцифры — 9,0 млн грн.
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