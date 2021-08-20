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Минцифра рассказала, какие зарплаты у сотрудников ГП «Дія»

Минцифра рассказала, какие зарплаты у сотрудников ГП «Дія»

В Министерстве цифровой трансформации Украины в ответ на запрос dev.ua рассказали, какие зарплаты у сотрудников государственной IT-компании «Дія», которая отвечает за развитие одноименного приложения и оцифровку админуслуг.

В штатном расписании «Дії» сейчас 48 позиций. Самая высокая зарплата, вероятно, у гендиректора главного цифрового Г П Украины, но она не разглашается, поскольку с руководителем проекта подписан контракт. Зарплаты других специалистов варьируются, исходя из базовой ставки в 12 500 грн. Правда, как назначается коэффициент каждому отдельному работнику, не уточняется.

Зарплаты программистов в «Дії» — рыночные, если ориентироваться по максимальным коэффициентам, отмечает dev.ua.

Курьер в «Дії» получает базовую ставку в 12 500 грн, а зарплата администратора колеблется в пределах 20 375 — 46 875 грн.

Всего в Минцифре работают 300 штатных сотрудников. Также в министерстве назначены 11 советников заместителей министра, которые работают на общественных началах и не получают заработную плату из госбюджета.


В целом среднемесячный размер заработной платы аппарата Минцифры — 9,0 млн грн.

По материалам ITC.ua
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