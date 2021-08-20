Как не нарваться на мошенников-работодателей: 5 советов при трудоустройстве

Сейчас на рынке труда огромное количество непорядочных работодателей. Они обманывают относительно размера зарплаты, графика работы и обязанностей. Часто мошенники дают испытательный срок, а потом «кидают» на деньги. Они рисуют будущие перспективы роста, а пока предлагают поработать «за идею».

Эксперты портала по поиску работы grc.ua рассказали, как не поверить лживым рекламным лозунгам и распознать недобросовестных работодателей.

1. Самый главный признак нечестного работодателя — требование денежных вложений в будущую работу. Если вас убедительно подводят к тому, чтобы вложить собственные средства в «общее дело», знайте: это банальное вымогательство, которое не имеет ничего общего с трудоустройством. Поводы для денежных переводов в ООО «Подозрительная компания» могут быть разными: вознаграждение за поиск места работы, оплата обучения, оплата обязательных взносов и комиссий, почтовые расходы, пошлина на оформление визы и др. Обычно после получения от кандидата денег «работодатель» не несет дальнейшей ответственности за трудоустройство или же и вовсе исчезает.

2. Работодатель обещает высокий уровень зарплаты и при этом выдвигает минимальные требования к кандидату. Если вы нашли вакансию типа: «Зарабатывай $ 100 в день, работая 2 часа, без опыта…», не спешите считать свои будущие доходы. Скорее всего, это просто яркая реклама. Каждый специалист имеет свою цену на рынке труда, и чем больше опыт и навыки кандидата, тем выше ставка. Ни один нормальный работодатель не станет платить большие деньги за низкоквалифицированного работника, ведь это противоречит принципам трудовых отношений. И тут есть два варианта: либо это обман, либо велика вероятность, что большие легкие деньги вам пообещают за нелегальную деятельность, из-за которой у вас могут возникнуть серьезные проблемы с законом.

3. Испытательный срок не зафиксирован в трудовом договоре, — повод задуматься: есть ли у вас какие-то гарантии, что вам его оплатят или возьмут на работу после его окончания? Для большинства компаний испытательный срок — нормальная практика. Для некоторых компаний, чтобы оценить кандидата, достаточно одной недели, для других — три или даже шесть месяцев. Независимо от продолжительности, труд в этот период должен оплачиваться в полном размере оклада. Четкий срок и сумма заработной платы должны быть прописаны в трудовом договоре. Если работодатели предлагают вам пройти испытательный срок неофициально, обещают оплатить в конверте или вовсе безвозмездно, вы рискуете! Некоторые компании пользуются этой возможностью и берут кандидатов лишь на испытательный срок, в дальнейшем отказывая им. Так называемая бесплатная рабочая сила.

4. Оформление самого объявления. Если оно написано на клочке бумаги и прикреплено на заборе, автобусной остановке, столбе, — это означает, что вы имеете дело с непроверенным работодателем. Ни одна известная крупная или престижная компания не будет давать объявления таким образом. Необязательно эта компания окажется мошеннической, но по большей части это несерьезные предложения: временная подработка, сезонные работы, неофициальное трудоустройство, работа с низкой почасовой оплатой.

5. Оцените, как прошло ваше собеседование. Во-первых, где располагается офис компании. Это деловое здание в центре города или разрисованный подвал где-то на окраине? Некоторые работодатели устраивают собеседования на улице или в кафе, при этом могут назначать их в нерабочее время, выходной день. Все это свидетельствует о неделовом подходе. Во-вторых, кто еще пришел на собеседование? Если, кроме вас, пришло еще 20 претендентов, это плохой признак, свидетельствующий о текучке кадров или даже об очередной пирамиде — сетевом маркетинге. В-третьих, какие вопросы вам задал менеджер? Если они слишком интимные или те, которые не относятся к вашей профессиональной деятельности, или те, которые касаются других лиц, это свидетельствует о косвенном интересе к вам от работодателя. Отказывайте, если вас просят указать свои паспортные данные, номера карт, информацию по уровню доходов членов вашей семьи, другую конфиденциальную информацию.

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