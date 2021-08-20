12-летний британский школьник заработал $350 тысяч на NFT-коллекции картинок

12-летний школьник из Лондона Беньямин Ахмед заработал на продаже коллекции невзаимозаменяемых токенов уже более 350 тысяч долларов.

Как пишет CNBC, мальчик начал заниматься программированием еще в пять лет, пойдя по стопам отца Имрана, работающего веб-разработчиком. Он начал с HTML и CSS и продолжил совершенствовать свои навыки, изучая JavaScript. Однако в начале 2021 года внимание Беньямина привлекли NFT и смарт-контракты.

По словам мальчика, он был очарован технологией NFT, позволяющей передать право собственности на цифровые произведения с помощью блокчейна. Научился он кодировать благодаря онлайн-руководствам наставников, встреченных в сообществах Discord.

Его первая коллекция NFT, которую он создал этим летом, состоит из 40 красочных пиксельных аватаров под названием Minecraft Yee Haa, которые он создал под впечатлением от видеоигры Minecraft. Он сам создал картинки и закодировал каждую из них.

В июне он начал кодировать вторую коллекцию NFT под названием Weird Whales, в которой представлены 3350 пиксельных китов, каждый из которых имеет отличительные черты. По словам Имрана Ахмеда, сценарий для использования в качестве шаблона для кодирования Weird Whales его сыну дал один из разработчиков другого проекта NFT под названием Boring Bananas.

После запуска в июле вся коллекция была распродана за девять часов, а 12-летний создатель заработал более 80 Ethereum за один день. Это составляет более 255 тысяч долларов по сегодняшним ценам. После этого школьник заработал дополнительно еще 30 Ethereum (более 95 тысяч долларов) при дальнейшей перепродаже своих NFT (он получает с этого 2,5% роялти).

Ожидается, что по окончании августа у него будет уже около 400 тысяч долларов. Заработанные средства мальчик, однако, хранит в криптовалюте и не собирается выводить.