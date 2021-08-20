Старый жилфонд резко подорожает осенью

В течение этого года вторичный рынок жилой недвижимости в Украине прибавит примерно 15−20% в стоимости. Почти половина от этого роста запланирована как раз на осенний период.
Сильнее всего собственники жилья поднимут прайсы в крупных городах (Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и Львове). В большинстве остальных областных центров подорожание жилья на вторичном рынке не превысит 15%.
«Если говорить о долларовых ценах, то рост стоимости жилья в крупных городах не превысит 7−10%. То есть до конца года, и преимущественно в осенний период, стоимость жилья может потенциально увеличиться еще на 7−10% в гривне, и до 3% – в долларах», — отметил в беседе с UBR.ua президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
Для роста цен на вторичном рынке существует несколько причин, добавляет эксперт, среди которых растущая инфляция, отсутствие альтернативных выгодных способов сохранения капитала, недостаточное понимание будущей экономической ситуации в стране.
Но вместе с тем покупательская способность не безгранична: рост благосостояния граждан весьма условен, развитие ипотеки, преимущественно по госпрограммам, лишь на 1−2% увеличил число потенциальных покупателей жилья.
Поэтому, подмечает президент АСНУ, в октябре-ноябре на вторичном рынке могут сформироваться «максимальные цены», которые будут соответствовать реальному спросу и финансовым возможностям потенциальных покупателей.
«По итогам года стоимость жилья на вторичном рынке Киева, в зависимости от его качественных характеристик, может увеличиться до 15−20% гривневом эквиваленте или до 9−9,5% в долларовом эквиваленте. То есть за осенний период цена на вторичном рынке Киева может увеличиться на 5−7% в гривне, и до 3% – в долларах», — озвучил нам свой прогноз гендиректор компании «Увекон» Владимир Шалаев.
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