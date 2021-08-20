На прошлой неделе экспорт электроэнергии составил 68,1 миллиона кВт-ч — Укрэнерго

Суммарный экспорт электроэнергии за 25−29 августа 2021 года составил 68,1млн кВт-час. Импорт на прошлой неделе составил 4,4 млн кВт-час.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что среднесуточный экспорт с «острова Бурштынской ТЭС» по сравнению с 16−24 августа увеличился на 16,8% – до 8,9 млн кВт-ч, а из ОЭС Украины — на 7,5%, до 4,7 млн кВт-ч. В частности, экспорт в Венгрию снизился в 2,1 раза, в Румынию — в 2,3 раза, а в Словакию экспортировали всего 0,04 млн кВт-ч.

Сообщается также, что 25−29 августе импорт электроэнергии осуществлялся только на «остров Бурштынской ТЭС» со Словакии — 4,4 млн кВт-ч.

Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из России и Беларуси не осуществлялся.

Как сообщалось, в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем экспорт электроэнергии вырос на 1,1% (до 366,3 млн кВт-ч), импорт уменьшился в 3,5 раза (до 1,2 млн кВт-ч).