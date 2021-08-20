SpaceX выведет на орбиту 1260 спутников Starlink за полгода

В конце прошлого года и в первой половине этого SpaceX активно наращивала группировку летательных аппаратов Starlink на орбите – именно они обеспечивают доступ к так называемому спутниковому интернету Илона Маска. Однако летом запуски Starlink прервались – и сейчас стало понятно, почему.,
Все дело в испытаниях космического корабля Starship. Судя по всему, специалисты, задействованные на проекте Starlink, были переброшены на проект Starship. Напомним, 7 августа специалисты SpaceX впервые собрали Starship воедино. Соответственно, на подготовку к этому ушло много времени, и поэтому запуски новых спутников Starlink пришлось отложить. Но ненадолго: новые летательные аппараты Starlink отправятся на орбиту уже в начале сентября.
Американский регулятор одобрил 21 запуск миссий Starlink. Учитывая, что за один раз Falcon 9 выводит на орбиту по 60 спутников, с начала сентября по начало марта следующего года (то есть примерно за полгода) SpaceX выведет на орбиту 1260 спутников. На данный момент система Starlink представлена 1740 спутниками, значит, через год их будет уже 3000. Это позволит улучшить охват спутниковым интернетом различных уголков Земли, а также заметно повысить скорость передачи данных.
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