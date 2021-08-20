Украина рассмотрит создание водородного продуктопровода в ЕС

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина — ЕС и оценить привлечение инвестиций для этого.

Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 28 августа о решении СНБО «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере».

Так, до конца августа правительство должно рассмотреть создание нового водородного продуктопровода Украина — ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта.

Также до конца года, 31 декабря 2021, Кабмину поручено принять водородную стратегию Украины и утвердить план мероприятий по ее выполнению, который должен предусматривать внесение соответствующих изменений в законодательные акты.