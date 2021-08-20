Украина рассмотрит создание водородного продуктопровода в ЕС

Совет нацбезопасности поручил правительству рассмотреть возможность создания нового водородного продуктопровода Украина — ЕС и оценить привлечение инвестиций для этого.
Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского от 28 августа о решении СНБО «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере».
Так, до конца августа правительство должно рассмотреть создание нового водородного продуктопровода Украина — ЕС и привлечение инвестиций для реализации этого проекта.
Также до конца года, 31 декабря 2021, Кабмину поручено принять водородную стратегию Украины и утвердить план мероприятий по ее выполнению, который должен предусматривать внесение соответствующих изменений в законодательные акты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабанду10 ч. назад - 674 5
НБУ стал убыточным и планирует сократить отчисления в госбюджет почти в два раза6 ч. назад - 1567 3
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытков10 ч. назад - 414 3
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ10 ч. назад - 1260 2
Примеры заполнения добровольной декларации9 ч. назад - 2089 1
Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фонда12 ч. назад - 9537
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации12 ч. назад - 4450
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)13 ч. назад - 2905 1
Примеры заполнения добровольной декларации9 ч. назад - 2089 1
С сегодняшнего дня в Украине заработали новые камеры автофиксации нарушений ПДД на 10 участках8 ч. назад - 1910 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1127
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 687
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1991 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3390 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1366 5