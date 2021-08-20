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Великобритания будет использовать искусственный интеллект для развития солнечной энергетики

Великобритания будет использовать искусственный интеллект для развития солнечной энергетики

Национальный сетевой оператор электроэнергетики Великобритании подписал соглашение с некоммерческой компанией Open Climate Fix о создании системы отслеживания на базе искусственного интеллекта, которая будет следить за движением облаков относительно расположения солнечных панелей.

Об этом пишет CNBC.

Программное обеспечение, которое планируется использовать в национальной диспетчерской, может помочь прогнозировать движение облаков за минуты и часы вместо дней.

Проект, который начался в августе, продлится 18 месяцев и финансируется регулятором энергетики Великобритании Ofgem на сумму 500 000 фунтов стерлингов (683 100 долларов США).

Новая программа будет анализировать спутниковые снимки и будет прогнозировать, как и куда движутся облака относительно солнечных панелей на земле.

«Точные прогнозы погодных условий, таких как солнечная энергия и ветер, жизненно важны для нас при работе с низкоуглеродистой электроэнергетической системой», – сказала Каролина Тортора, руководитель стратегии инноваций и цифровой трансформации в National Grid ESO.

По материалам EcoTown
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