Украина готовит первую миссию на Луну в 2022 году

Британская компания Spacebit в сотрудничестве с американскими партнерами совершит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну, в рамках которой на поверхность спутника будет доставлена техника для проведения научных исследований.

Об этом в ходе пресс-конференции на тему «Spacebit совершит первую украинскую миссию на Луну» рассказал основатель и генеральный директор компании Павел Танасюк.

«Это очень важное событие. Мы сегодня анонсируем первую украинскую миссию на Луну», — сказал он.

По его словам, в рамках миссии, которая будет стоить украинской стороне около 1,5 миллиона долларов, на спутник будет доставлена техника для проведения научных исследований на поверхности Луны.

В частности, речь идет о камерах и радиационных сенсорах, которые будут изготовлены украинскими инженерами и протестированы компанией совместно с Конструкторским бюро «Южное», Научно-производственным предприятием «Меридиан» им. Королева, предприятием Экотест и ТитанЭра.

Как считает Танасюк, такая миссия позволит Украине присоединиться к клубу привилегированных стран, которые доставили груз на спутник. Подобная логистика до этого удавалась только трем государствам — США, Китаю и России.

Кроме того, это возродит роль Украины как космической державы на международной арене и даст старт для развития отечественных космических проектов в содружестве с государственным сектором.

«Об этом проекте узнают во всем мире, ведь Украина станет одним из немногих государств, которое смогло успешно доставить научный груз на Луну», — добавил Танасюк.

Spacebit — это частная британская компания, которая разрабатывает технологии космической робототехники для лунных и планетарных миссий, работает над инструментами анализа космических данных и роботизированными концепциями исследования космоса, которые включают в себя искусственный интеллект и передовую микроробототехнику. Spacebit была основана в 2014 году украинцем Павлом Танасюком.