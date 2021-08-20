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Большая приватизация: государственные облэнерго вместо продажи перейдут к Минэнерго

Большая приватизация: государственные облэнерго вместо продажи перейдут к Минэнерго

Своим указом президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности, которым поручил Кабинету Министров и Фонду госимущества исключить из перечня объектов приватизации государственные облэнерго и передать их в управление Минэнерго.

Об этом говорится в указе от 28 августа относительно решения СНБО «О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере».

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Так, до 31 августа в этом году правительство и ФГИ должны исключить из перечня объектов большой и малой приватизации пакеты акций операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго).

В объекты большой приватизации входят следующие объекты: Харьковоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Хмельницкоблэнерго, Николаевоблэнерго и Тернопольоблэнерго. Их планировали выставить на аукцион в этом году.

К малой приватизации также отнесены Черкассыоблэнерго.

На 30 августа они до сих пор определены на сайте Фонда госимущества как объекты, готовящиеся к приватизации.

По материалам Економічна Правда
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