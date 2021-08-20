Мировые продажи электрокаров в первом полугодии выросли более чем в два с половиной раза

За первые шесть месяцев 2021 года в мире было продано 2,6 миллиона электромобилей, что на 160% больше, чем в первом полугодии 2020 года.
Об этом говорится в последнем отчете аналитической компании Canalys. Аналитики учитывали полностью электрические автомобили и плагин гибриды.
Рост продаж электромобилей намного превысил общий мировой автомобильный рынок, который вырос на 26%.
Эксперты считают, что высокий спрос на электромобили сохранится и в 2021 году, особенно на двух ведущих рынках – в материковом Китае и Европе.
В первом полугодии 2021 года в материковом Китае было продано 1,1 млн электромобилей, что составляет 12% от всех проданных там легковых автомобилей. В Европе был продан 1 млн электромобилей, что составляет 15% новых автомобилей.
Продажи электрических автомобилей на двух рынках составили 87% всех продаж электрокаров во всем мире. Для сравнения: рынок электромобилей в США продолжает отставать. В первом полугодии 2021 года в США было продано 250 000 электромобилей, что составляет всего 3% от проданных новых автомобилей.
Инфографика: Canalys
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