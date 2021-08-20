Порядок выплаты недополученной в связи со смертью пенсии

Сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, которые проживали вместе с ним на день смерти.
Об этом пишет Пенсионный курьер.
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В частности, это касается нетрудоспособных членов семьи, указанных в части второй ст. 36 закона, которые находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером или не проживали.
Такими лицами являются:
Обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.
В случае отсутствия членов семьи или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение 6 месяцев, пенсия, причитавшаяся пенсионеру, входит в состав наследства.
Пенсия через банк:
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