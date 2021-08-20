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Порядок выплаты недополученной в связи со смертью пенсии

Порядок выплаты недополученной в связи со смертью пенсии

Сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается по месяц смерти включительно членам его семьи, которые проживали вместе с ним на день смерти.

Об этом пишет Пенсионный курьер.

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В частности, это касается нетрудоспособных членов семьи, указанных в части второй ст. 36 закона, которые находились на его иждивении, независимо от того, проживали они вместе с умершим пенсионером или не проживали.

Такими лицами являются:

  • муж/жена, отец, мать, если они являются лицами с инвалидностью или достигли предусмотренного законодательством пенсионного возраста;
  • дети (в том числе дети, родившиеся до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца) умершего кормильца, которые не достигли 18 лет или старше этого возраста, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет. Дети, которые учатся по дневной форме обучения в общеобразовательных учебных заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, высших учебных заведениях до окончания, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, и дети-сироты — до достижения ими 23 лет, независимо от того, учатся они или нет;
  • супруг (супруга), а в случае их отсутствия — один из родителей или брат, или сестра, дедушка или бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком (детьми) умершего кормильца до достижения им (ими) 8 лет.

Обратиться за выплатой суммы пенсии умершего пенсионера нужно в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

В случае отсутствия членов семьи или если они не обратятся за выплатой недополученной пенсии в течение 6 месяцев, пенсия, причитавшаяся пенсионеру, входит в состав наследства.

Пенсия через банк:

  • в случае поступления в уполномоченный банк сведений о смерти получателя пенсии банк обязан прекратить зачисление средств на текущий счет с месяца, следующего за месяцем смерти получателя;
  • возврату уполномоченным банком органам Пенсионного фонда подлежат суммы пенсий и денежной помощи, зачисленные на текущий счет вместе с начисленными на них процентами, начиная со следующего месяца после смерти пенсионера.

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По материалам Finance.UA
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