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В 2022 году появится Kia Niro второго поколения

В 2022 году появится Kia Niro второго поколения

Компания Kia планирует в 2022 году выпустить на рынок кроссовер Niro нового поколения. Это будет второе поколение популярного южнокорейского компактного паркетника.

Kia Niro второго поколения будет во многом похож на концепт HabaNiro 2019 года. От модели первого поколения он будет отличаться более внедорожным силуэтом и обновленным интерьером.

Новый Niro сохранит свои гибридные силовые установки, а также электрическую силовую установку. Кстати, у нового электрического Niro может не быть базовой версии. Останется версия только с более емкой батарей. Почему? Потому, что сейчас, например, в Великобритании на базовую версию приходится только 5% от всех продаж электрического Niro.

Ранее фотошпионы заметили Kia Niro нового поколения во время дорожных тестов. Но он был покрыт сплошным камуфляжем, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Можно предположит, что этот кроссовер получит вертикальные задние фонари в форме бумеранга как у Hyundai Bayon.

Продажи нового Kia Niro начнутся в 2022 году. Возможно, он дебютирует до конца текущего года.

По материалам autonews.ua
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