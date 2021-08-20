В 2022 году появится Kia Niro второго поколения

Компания Kia планирует в 2022 году выпустить на рынок кроссовер Niro нового поколения. Это будет второе поколение популярного южнокорейского компактного паркетника.
Kia Niro второго поколения будет во многом похож на концепт HabaNiro 2019 года. От модели первого поколения он будет отличаться более внедорожным силуэтом и обновленным интерьером.
Новый Niro сохранит свои гибридные силовые установки, а также электрическую силовую установку. Кстати, у нового электрического Niro может не быть базовой версии. Останется версия только с более емкой батарей. Почему? Потому, что сейчас, например, в Великобритании на базовую версию приходится только 5% от всех продаж электрического Niro.
Ранее фотошпионы заметили Kia Niro нового поколения во время дорожных тестов. Но он был покрыт сплошным камуфляжем, поэтому пока трудно сказать что-то конкретное про его дизайн. Можно предположит, что этот кроссовер получит вертикальные задние фонари в форме бумеранга как у Hyundai Bayon.
Продажи нового Kia Niro начнутся в 2022 году. Возможно, он дебютирует до конца текущего года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1449 10
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6200 8
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Позавчера, 17:30 - 2404 8
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатываетВчера, 08:04 - 811 6
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнПозавчера, 15:33 - 559 5
Ответственность за неуплату коммуналки: что грозит должникамВчера, 15:12 - 6200 8
Расходы украинцев начали сравнивать с легальными доходами: коснется даже покупки квартирыВчера, 17:04 - 3573
ПФУ утвердил показатель зарплаты для расчета пенсий за кварталВчера, 13:00 - 2893
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - КиевтеплоэнергоВчера, 09:00 - 1449 10
В Киеве разоблачили новую схему кражи жильяВчера, 05:27 - 1226
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету AlphaВчера, 11:20 - 97
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1422
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 834
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2386 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3775 7