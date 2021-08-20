Кабмин согласовал объединение «Электротяжмаша» и «Турбоатома»

Кабинет Министров согласовал реорганизацию АО «Завод „Электротяжмаш“» путем присоединения к АО «Турбоатом».
Соответствующее распоряжение Кабмина № 1005-р от 26 августа обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, решение принято по предложению Фонда государственного имущества, которому поручено осуществить комплекс мероприятий и процедур, связанных с присоединением «Электротяжмаша» к «Турбоатому».
При этом Кабмин внес «Турбоатом» в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.
Отметим, создание АО «Завод „Электротяжмаш“» на основе ГП «Завод „Электротяжмаш“» завершилось.
«Государственное предприятие „Завод „Электротяжмаш““ изменило форму собственности на акционерное общество. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований.
Отмечается, что преобразование завода в акционерное общество (корпоратизация) осуществлено из-за прекращения государственного предприятия, при этом предприятие сохранило за собой юридическое лицо и код ЕГРПОУ, все лицензии и сертификаты.
«Дебиторские и кредиторские задолженности перешли к правопреемнику предприятия — АО «Завод «Электротяжмаш»», — отметил и. о. генерального директора Виктор Бусько.
В процессе корпоратизации преобразованное предприятие выпустит акции.
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