Кабмин согласовал объединение «Электротяжмаша» и «Турбоатома»

Кабинет Министров согласовал реорганизацию АО «Завод „Электротяжмаш“» путем присоединения к АО «Турбоатом».

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1005-р от 26 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, решение принято по предложению Фонда государственного имущества, которому поручено осуществить комплекс мероприятий и процедур, связанных с присоединением «Электротяжмаша» к «Турбоатому».

При этом Кабмин внес «Турбоатом» в перечень объектов большой приватизации государственной собственности.

Отметим, создание АО «Завод „Электротяжмаш“» на основе ГП «Завод „Электротяжмаш“» завершилось.

«Государственное предприятие „Завод „Электротяжмаш““ изменило форму собственности на акционерное общество. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований. Создание А О „Завод „Электротяжмаш““ на основе ГП „Завод „Электротяжмаш““ уже завершено», — говорится в сообщении предприятия.

Отмечается, что преобразование завода в акционерное общество (корпоратизация) осуществлено из-за прекращения государственного предприятия, при этом предприятие сохранило за собой юридическое лицо и код ЕГРПОУ, все лицензии и сертификаты.

«Дебиторские и кредиторские задолженности перешли к правопреемнику предприятия — АО «Завод «Электротяжмаш»», — отметил и. о. генерального директора Виктор Бусько.

В процессе корпоратизации преобразованное предприятие выпустит акции.