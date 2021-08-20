Зарплата в июле 2021 года в Донецкой области

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в июле 2021 года составила 15287 грн.

По сравнению с июнем 2021 года средний уровень оплаты труда увеличился на 2,0%, по сравнению с июлем 2020 года – на 17,0%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,2%, по сравнению с июлем 2020 года – на 5,0%.

Номинальная зарплата в июле 2021 года превышала средний показатель по Украине (14345 грн) на 6,6%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в июле был в г. Киеве – 20956 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 11350 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в июле 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности Донецкой области были работники металлургического комплекса (20288 грн).

Превысила средний показатель по области заработная плата работников сферы государственного управления (18685 грн), угольной промышленности (17825 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (16518 грн), машиностроения (16230 грн), транспорта (15837 грн).