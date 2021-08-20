Ощадбанк презентовал осовремененный сайт

Ощадбанк запустил обновленную версию корпоративного сайта www.oschadbank.ua. Новый сайт более простой, удобный и современный. Он удовлетворяет требования самого привередливого пользователя и следует передовым тенденциям дизайна и удобства пользования.

Среди преимуществ нового сайта Ощада:

Удобная навигация – ключевые разделы расположены компактно и удобно, и пользователь легко и быстро может найти то, что ему необходимо.

Адаптивный дизайн – просмотр с мобильных устройств стал действительно удобным, а поиск нужной информации занимает считанные секунды.

Инклюзивность – для людей с недостатками зрения мы разработали режим удобного чтения с возможностью увеличивать шрифт, выбирать черно-белый или бело-черный режим просмотра.

Чтобы сделать переход на новый дизайн более комфортным, на несколько следующих месяцев для пользователей оставлена опция выбора версии сайта, чтобы они постепенно привыкали к обновленной версии.

В течение определенного времени новый сайт будет работать в тестовом режиме, его доработка продолжается.