Ощадбанк презентовал осовремененный сайт

Ощадбанк запустил обновленную версию корпоративного сайта www.oschadbank.ua. Новый сайт более простой, удобный и современный. Он удовлетворяет требования самого привередливого пользователя и следует передовым тенденциям дизайна и удобства пользования.
Среди преимуществ нового сайта Ощада:
Чтобы сделать переход на новый дизайн более комфортным, на несколько следующих месяцев для пользователей оставлена опция выбора версии сайта, чтобы они постепенно привыкали к обновленной версии.
В течение определенного времени новый сайт будет работать в тестовом режиме, его доработка продолжается.
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