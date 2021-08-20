«Дочка» российского госбанка прекращает обслуживать карты Visa с 1 сентября

«Дочка» российского Внешэкономбанка — Проминвестбанк — прекращает обслуживать платежные карты Visa с 1 сентября текущего года.

Об этом говорится в сообщении банка.

«С 1 сентября 2021 года прекращается обслуживание платежных карт международной платежной системы Visa, эмитированных ПАО Проминвестбанк в пределах карточных продуктов ПАО Проминвестбанк», — говорится в сообщении банка.

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В то же время в банке отметили, что текущие счета будут и в дальнейшем обслуживаться по условиям заключенного договора и согласно действующим тарифам, кроме проведения операций, инициированных с помощью платежных карт Visa.

Справка Finance.ua: