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Clubhouse анонсировал новую функцию

Clubhouse анонсировал новую функцию

Приложение для общения в режиме аудио только для аудиозаписей Clubhouse заявило, что запустит функцию пространственного аудио, чтобы голоса звучали так, будто они поступают с разных направлений, помогая разговорам и виртуальным выступлениям чувствовать себя более реалистичными.

Об этом информирует Reuters.

Приложение сталкивается с усилением конкуренции со стороны крупных технологических гигантов, таких как Facebook, Twitter и Spotify, которые внедрили собственные функции социального аудиочата.

Новая функция, напоминающая объемный звук, поможет Clubhouse перейти к выставочным и развлекательным комнатам, которые распространились в приложении.

В зависимости от того, сколько динамиков есть в комнате Clubhouse и различных других факторов, технология приложения назначит пользователям пространственное расположение, чтобы слушатель услышал голоса, окружающие их в наушниках. Например, в комедийных комнатах технология Clubhouse распознает главного оратора и разместит голос этого человека на «фронте», в то время как смех других людей может звучать так, как будто они идут с левой и правой стороны слушателя.

Пространственное аудио будет сначала распространено для пользователей iOS, а вскоре для пользователей Android.

По материалам УНН
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