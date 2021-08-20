Межбанк: «загадочные» субботние торги

Торги на валютном рынке в рабочую субботу прошли ожидаемо очень вяло, а тренд по курсу полностью зависел от единичных сделок отдельных клиентов и самих банков. Скорее даже просто от котировок, которые выставляли дилеры банков без проведения реальных сделок.
Ажиотажа не было, но НБУ решил подстраховаться в части потенциального роста котировок и вышел на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривен ближе к 11 часам. Это был как сигнал рынку о том, каким сегодня «видит» курс сам Нацбанк, а также по предположениям некоторых участников торгов было сделано «под заказ» отдельных госбанков и госкорпораций.
В итоге, за день курс доллара формально вырос с утренних 26,91/26,93 до 26,6/26,98 гривен.
Спекулянты на мелких сделках пытались «раскачать» котировки, но уперлись в два момента:
1) практически полное отсутствие конечных покупателей;
2) потолок, установленный Нацбанком при проведении интервенции на уровне в 26,96 гривен. Выше него покупатели вообще не готовы были что-то особенно делать, а ниже этой отметки уже сильно не опускались и продавцы. Поэтому котировки основную часть сессии и находились около отметки, установленной Нацбанком.
С 10 часов до 11 часов доллар находился в пределах 26,91/26,93 гривен с небольшим трендом на рост котировок. К 12 часам под воздействием интервенции Нацбанка курс остановился в пределах 26,93/26,95 гривен и продержался на этом уровне до 14 часов.
После обеда котировки застыли уже на отметке 26,95/26,97 почти до самого конца сессии и лишь в последний час торгов поднялись еще на 1 копейку — до 26,96/26,98 гривен за доллар.
Главные события 28 августа на валютном рынке:
1) Несмотря на работу по доллару на условиях поставки валюты ТОМ и при минимальной активности рынка — доллар за день вырос на 5 копеек — с утренних 26,91/26,93 до 26,96/26,98 гривен к концу сессии.
2) Нацбанк выходил на межбанк с продажей доллара по 26,96 гривны и своими действиями окончательно «указал» участникам торгов на коридор по курсу американской валюты на сегодня.
3) Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня регулятором выставлен не был, а официальный курс на 30 августа 2021 года оставлен на предыдущем уровне 26,929 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,94 / 26,96
евро — 31,67 / 31,69
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1794 / 1,1796
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