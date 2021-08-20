Антонов создаст новый самолет легкой авиации на базе АН-38

Госпредприятие «Антонов» приступило к восстановлению работ по созданию самолетов легкой авиации на базе грузопассажирских АН-28 и АН-38. Новая модель появится в ближайшие 2−3 года.
Об этом рассказал в интервью «Апострофу» гендиректор компании Сергей Бычков.
По его словам, «Антонов» ведет продуктивные переговоры с АО «Мотор Сич», которая предлагает создать двигатель для самолета. А потенциальным партнером выступает американская компания Legacy.
Бычков добавил, что «рынок открыт» для новой машины на базе АН-38.
«Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких — 1−2 местных. А вот самолет той емкости, о которой я говорю, сейчас не производится. Когда-то такие модели строили в Польше, но производство было остановлено. Поэтому мы будем заниматься такими машинами», — сообщил глава авиационного предприятия.
Стоит отметить, что самолеты АН-38, которые производились на базе АН-28 с 1991 года, предназначены для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных воздушных линиях, могут быстро переоборудоваться с пассажирского варианта на грузовой и наоборот. Имеют 27 мест для пассажиров, максимальная скорость — 405 км/ ч, дальность — 900 км, грузоподъемность — 2500 кг.
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