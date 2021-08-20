0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 78 0

Антонов создаст новый самолет легкой авиации на базе АН-38

Антонов создаст новый самолет легкой авиации на базе АН-38

Госпредприятие «Антонов» приступило к восстановлению работ по созданию самолетов легкой авиации на базе грузопассажирских АН-28 и АН-38. Новая модель появится в ближайшие 2−3 года.

Об этом рассказал в интервью «Апострофу» гендиректор компании Сергей Бычков.

По его словам, «Антонов» ведет продуктивные переговоры с АО «Мотор Сич», которая предлагает создать двигатель для самолета. А потенциальным партнером выступает американская компания Legacy.

Бычков добавил, что «рынок открыт» для новой машины на базе АН-38.

«Все бросились в нишу больших самолетов, пассажирских или транспортных, или совсем маленьких — 1−2 местных. А вот самолет той емкости, о которой я говорю, сейчас не производится. Когда-то такие модели строили в Польше, но производство было остановлено. Поэтому мы будем заниматься такими машинами», — сообщил глава авиационного предприятия.

Стоит отметить, что самолеты АН-38, которые производились на базе АН-28 с 1991 года, предназначены для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных воздушных линиях, могут быстро переоборудоваться с пассажирского варианта на грузовой и наоборот. Имеют 27 мест для пассажиров, максимальная скорость — 405 км/ ч, дальность — 900 км, грузоподъемность — 2500 кг.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.