Украина и Молдова изменили соглашение о свободной торговле

Украина и Молдова подписали протокол о внесении изменений в соглашение о свободной торговле, который предусматривает пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Молдове после встречи с премьер-министром Молдовы Наталией Гаврилице.

«Изменения в соглашение о свободной торговле предусматривают, что в торговле между Украиной и Молдовой будут применяться пан-евро-средиземноморские правила происхождения товаров… Переход на эти правила происхождения товаров объединяет украинское и молдавское Соглашения об ассоциации с ЕС в одну систему», — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что система пан-евро-средиземноморской кумуляции позволяет торговать товарами, которые произведены из компонентов, могут происходить из всех стран в этой системе. Он также отметил, что этот протокол является еще одним шагом к выходу стран ассоциированного трио из торговых отношений СНГ и переходу к ЕС-центрической экономике.