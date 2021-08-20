Какие зарплаты предлагают рабочему персоналу за рубежом (инфографика)

Рабочий персонал за рубежом: требуются сварщики, механики и слесари. Предлагают зарплату до 100 тыс. грн.
Об этом пишет в аналитике кадровый портал grc.uа.
11% вакансий категории «Рабочий персонал. Работа за рубежом» – это предложения работы сварщиками, 9% – слесарями, 8% – операторами рабочих станков. 7% вакансий открыты для разнорабочих.
Чаще всего рабочий персонал из Украины ищут работодатели:
Заработная плата зависит от квалификации персонала и страны. Кроме этого, зарубежные работодатели гарантируют страхование, официально трудоустраивают и часто обеспечивают жильем (77% всех актуальных вакансий), питанием (62%) и спецодеждой (61%).
Компенсация может колебаться от 31 тыс. грн (предложения для разнорабочих на стройке в Литве, опыт работы и знание языка не обязательны) до 100 тыс. грн (вакансия автомеханика в японском городе Фуццу, обязательно – наличие сертификата, подтверждающего опыт работы, знание английского языка и наличие японского водительского удостоверения).
*Высокие заработные платы для рабочих предлагают:
Важное преимущество работы в Польше сейчас – помимо оклада, польские работодатели часто предлагают компенсацию работникам из Украины на отбывание двухнедельного карантина и на тесты на коронавирус. Кроме этого, обещают бесплатную вакцинацию).
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