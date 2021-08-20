По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,814 млн грн и 24,180 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (30 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 63,994 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
27,0000 – 1 000
26,9800 – 30 000
26,9800 – 30 000
26,9700 – 120 000
26,9700 – 200 000
26,9700 – 33 333
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9800 – 20 000
26,9800 – 25 000
26,9800 – 25 000
26,9900 – 37 773
26,9900 – 37 777
26,9900 – 20 001
27,0000 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0168 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9582 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, чем Украина привлекает западных инвесторовВчера, 11:07 - 741 5
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 8763 4
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1989 4
АМКУ выясняет причины доначисления в платежках за отопление в КиевеВчера, 11:31 - 447 4
Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствах5 ч. назад - 398 3
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 8763 4
В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адресаВчера, 13:03 - 1989 4
В мировой экономике произошла масштабная трансформацияВчера, 20:40 - 1688
Министр финансов озвучил ожидания относительно курса гривны к доллару на следующий годВчера, 15:00 - 1419
В «Нафтогазе» рассказали, как украинцы могут сэкономить 34% на платежах за газВчера, 14:00 - 1133 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 953
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 600
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1775 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3142 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1284 5