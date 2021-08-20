По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (39,814 млн грн и 24,180 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (30 и 35), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 65 активных заявок по доллару на сумму 63,994 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8000 – 2 222

27,0000 – 1 000

26,9800 – 30 000

26,9800 – 30 000

26,9700 – 120 000

26,9700 – 200 000

26,9700 – 33 333

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9800 – 20 000

26,9800 – 25 000

26,9800 – 25 000

26,9900 – 37 773

26,9900 – 37 777

26,9900 – 20 001

27,0000 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0168 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9582 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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