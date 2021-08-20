Оператор ГТС предупредил об угрозе срыва отопительного сезона из-за долгов

Оператор газотранспортной системы Украины предупредил о возможном срыве отопительного сезона из-за совокупных долгов облгазов в 9,2 млрд грн.

Об этом говорится в заявлении Оператора ГТС.

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Крупнейшими должниками являются облгазы группы РГК Дмитрия Фирташа, чей совокупный долг составляет 6,7 млрд грн.

Сообщается, что только в июле текущего года операторы ГРМ (обл-, горгазы) задолжали перед Оператором ГТС Украины почти 137 млн грн за газ, отобранный из магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов (ПТО).

«Часть облгазов продолжает практику несанкционированных отборов газа по ГТС, а динамика погашения их задолженности остается крайне медленной», – говорится в заявлении Оператора.

У Оператора ГТС указали на увеличение долгов Донецкоблгаза на 66 млн грн (совокупный долг -1,1 млрд грн) и Тернопольгоргаз – почти на 13 млн грн (0,6 млрд грн).

В заявлении компании отмечается, что эти компании не рассчитываются за газ систематически и являются одними из крупнейших должников. Также Оператор ГТС указал на долги Кировоградгаза (+25 млн грн), Херсонгаза (+15 млн грн) и Мелитопольгазу (+6 млн грн).

Оператор заявляет, что проблема с накоплением долгов облгазами требует срочного решения, поскольку крайне негативно влияет на финансовое состояние компании, что ставит под угрозу бесперебойную транспортировку газа населению во время отопительного сезона.

В компании прогнозируют, что с наступлением нового отопительного сезона ситуация с долгами ухудшится.

Ранее глава правления Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявлял, что для стабильного прохождения отопительного сезона, с учетом дополнительных рисков, Украине нужно иметь в подземных хранилищах 19 млрд кубометров газа.