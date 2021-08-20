В Гондурасе открыли первый криптовалютный банкомат

На этой неделе в Гондурасе открылся первый криптовалютный банкомат, пишет Reuters. Сторонники Bitcoin начали активно стимулировать спрос на виртуальные активы после того, как соседний Сальвадор стал первой страной, которая установила Bitcoin в качестве законного платежного средства.
Банкомат, который получил название «la bitcoinera», позволяет пользователям покупать Bitcoin и Ethereum, используя местную валюту лемпира. Его установила в офисной башне в гондурасской столице Тегусигальпа фирма TGU Consulting Group.
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28-летний исполнительный директор TGU Хуан Майен рассказал, что до сих пор не существовало автоматического способа покупки криптовалют.
«Вам нужно было делать это во временной сети, найти кого-то, кто … был бы готов помочь, встретиться лично и принести определенную сумму наличных, что очень неудобно и опасно, учитывая окружающую среду в Гондурасе», — сказал он.
Если услуга станет популярной, Майен сказал, что надеется установить больше устройств. По его словам, многим разработчикам программного обеспечения в Гондурасе уже платят в криптовалютах, добавив, что это также будет более дешевым вариантом отправки денежных переводов.
В 2020 году гондурасцы, проживающие за рубежом, в основном в Соединенных Штатах, отправили домой $ 5,7 млрд, что составляет около 20% валового внутреннего продукта (ВВП) страны в виде денежных переводов.
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