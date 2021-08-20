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Renault представил электромобиль Mobilize Limo (фото, видео)

Renault представил электромобиль Mobilize Limo (фото, видео)

Французский автопроизводитель Renault представил электромобиль Mobilize Limo, созданный специально для разнообразных служб и сервисов. Начиная со второй половины 2022 года этот электромобиль смогут приобрести коммерческие пользователи по подписке вместе с пакетами услуг для разных типов применения, включая такси, индивидуальную аренду и другие виды частных перевозок (например, для медицинских организаций, социального транспорта и пр.).

Электрический седан Mobilize Limo создан совместным предприятием, образованным Renault Group и Jiangling Motors Group Co., Ltd (JMCG) в 2018 году. Модель имеет 4,67 м в длину, 1,83 м в ширину и 1,47 м в высоту, что приближает его к автомобилям D-сегмента. Его окрашивают только в три цвета — Metallic Black, Metallic Grey и Glossy White и комплектуют 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Благодаря длинной колесной базе в 2,75 м Mobilize Limo предлагает комфорт для пассажиров на заднем ряду, которые получают пространство на уровне коленей в 288 мм. В откидном центральном подлокотнике есть два подстаканника. Пассажиры заднего ряда могут подключить свои смартфоны и планшеты к одному из двух USB-разъемов. Они могут регулировать громкость музыки, подсветку и работу воздушных дефлекторов. Багажник Mobilize Limo объемом 411 л вмещает несколько больших чемоданов, при этом под полом предусмотрено место для колеса-докатки.

В салоне Limo используется матовая обивка TEP с эффектом кожи, мягкой на ощупь и простой в эксплуатации. Двери украшены световыми полосами и хромированными вставками, а для салонного освещения можно выбрать один из семи цветов по настроению. Приборная панель выполнена из качественных материалов с декоративными карбоновыми вставками, на верхней части панели расположились два экрана водительского интерфейса: 10,25-дюймовый для приборного щитка и 12,3-дюймовый в центре для мультимедийной системы.

В приложении для водителей Limo можно посмотреть все данные об электромобиле, удаленно узнать его местоположение и получить доступ к некоторым функциям (например, открыть или закрыть двери, включить предварительное кондиционирование, запустить подзарядку аккумулятора).

Mobilize Limo оснащается электрическим двигателем с мощностью 110 кВт (150 л.с.) и крутящим моментом 220 Нм. Он позволяет разгоняться с 0 до 100 км/ч за 9,6 секунд, его максимальная скорость составляет 140 км/ч. На выбор доступны три режима вождения: Eco, Normal и Sport. В настройках автомобиля также можно задать один из трех уровней интенсивности системы рекуперативного торможения. В зависимости от рынка для Mobilize Limo может предлагаться зимний пакет Winter Pack, включающий подогрев сидений и рулевого колеса.

По материалам ITC.ua
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