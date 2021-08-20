Межбанк: по валюте опять возможны сюрпризы

Рабочая в Украине суббота не порадовала ни клиентов, ни сами банки, ни НБУ. Сегодня не работают американские и европейские банки. Поэтому все операции с валютой будут проходить на ТОМе. Это всегда не интересно бизнесу и он в основном сконцентрируется на своих гривневых расчетах перед уже скорым окончанием месяца. По нашему прогнозу объем операций на межбанке 28 августа не превысит $30−50 млн при заключении до 100-160 сделок.

Но это абсолютно не значит, что на межбанке все будет тихо и скучно. На таком вялом и малообъемном рынке любая сделка по покупке/продаже валюты на сумму от 500 тысяч долларов в эквиваленте – способна кардинально менять курсовой тренд на торгах. И этот шанс спекулянты вряд ли упустят. Если у них будет хоть какой-то конечный покупатель валюты, готовый по каким-то причинам переплачивать – они активно начнут “разгонять” курс.

Тем более, что тенденция последних дней по росту котировок провоцирует самых “нервных” клиентов на закрытие своих валютных обязательств в максимально короткие сроки. А этого только и надо спекулянтам. Так что полной спячки на межбанке ожидать не стоит.

Нацбанку в субботу нет особого смысла выходить на торги при таком малообъемном рынке и он постарается не вмешиваться в ситуацию. Только при значительных формальных перекосах спроса и предложения, которые могут возникнуть стараниями спекулянтов и вынужденными по разным причинам выходами на межбанк крупных игроков (например, госкорпораций, которым нужна гривна для расчетов по месяцу) – регулятор может появиться на торгах с интервенцией по доллару с расчетами на условиях поставки валюты ТОМ.

Курсы межбанка, по нашим расчетам 28 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,85 — 27,00 грн, евро — коридор 31,55 — 31,80 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,91 / 26,93

евро – 31,67 / 31,69

Курсы валют на Межбанке

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