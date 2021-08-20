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Нерезиденты сократили вложения в ОВГЗ в августе на 6,44 млрд — НБУ

Нерезиденты сократили вложения в ОВГЗ в августе на 6,44 млрд — НБУ

Иностранные инвесторы продолжают сокращать вложения в украинские госбумаги: с начала текущего месяца ОВГЗ-портфель нерезидентов сократился на 6,44 млрд гривен, передает Finbalance.

Как сообщает регулятор, по состоянию на 27 августа объем облигаций внутреннего государственного займа в обращении уменьшился на 9,9 млрд гривен (-1%). Так, с начала месяца вложения в украинские ОВГЗ сократились до 972,2 млрд грн.

Наибольшее сокращение ОВГЗ-портфеля в процентном отношении в августе было зафиксировано у нерезидентов: иностранные инвесторы уменьшили вложения в украинские госбумаги на 6,1% (-6,44 млрд гривен). На сегодняшний день в собственности зарубежных инвесторов, по данным НБУ, насчитывается облигаций на сумму 98,7 млрд грн.

Менее заметное сокращение ОВГЗ-портфеля в текущем месяце было зафиксировано у НБУ (до 312,6 млрд гривен) и украинских банков (до 492,1 млрд гривен).

Так, объем ОВГЗ в собственности Нацбанка с начала августа упал на 1,1% (- 3,5 млрд гривен), тогда как банки сократили вложения в госбумаги на 0,35% (-1,75 млрд гривен).

Население и бизнес, напротив, продолжают активно наращивать ОВГЗ-портфели. Объем облигаций внутреннего госзайма в собственности физлиц с начала августа вырос на 3,2% (+598 млн гривен), тогда как юрлица увеличили вложения в госбумаги на 2,5% (+1,2 млрд гривен).

ОВГЗ-портфель физлиц составляет 19,45 млрд гривен, тогда как показатель юрлиц вырос до 49,3 млрд грн.

ОВГЗ-портфель территориальных общин остается на нулевом уровне, сообщают в НБУ.

По материалам Finbalance
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