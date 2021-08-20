Нигерия впервые заработала на нефти

Государственная нефтяная компания Нигерии (NNPC) сообщила о первой чистой прибыли (остаток прибыли после вычета обязательных платежей в бюджет страны) за 44 года. Предприятие заработало 287 миллиардов найр (698 миллионов долларов) в 2020 году и теперь станет коммерческим.
Об этом пишет Bloomberg.
Государственная нефтяная компания Нигерии была основана в столице страны Абудже в 1977 году для добычи и продажи сырья в Африке. 26 августа президент Мухаммаду Бухари сообщил, что предприятие получило первый заработок с момента открытия. По его словам, компания понесла потери в 1,7 миллиарда найр (4,1 миллиона долларов) в 2019 году и в 803 миллиардов найр (2 миллиарда долларов) годом ранее.
NNPC впервые опубликовала результаты аудита в 2019 году, после многих лет работы в условиях секретности из-за обвинений в коррупции. Когда президент Бухари пришел к власти в 2015 году, он пообещал повысить прозрачность деятельности государственных корпораций, в том числе и нефтяной госкомпании. В августе он подписал новый закон о нефтяной промышленности (PIA), согласно которому NNPC будет зарегистрирована как коммерчески ориентированная организация. Новые правила предусматривают, что «компания выплачивает причитающуюся долю роялти, пошлин, ренты, налогов и других платежей, принадлежащих правительству, и что она должна выплачивать основную часть своей прибыли в виде дивидендов (акционерам) после удержания 25 процентов для реинвестирования», согласно отчету аудиторской фирмы KPMG.
Как заявил президент Нигерии, NNPC было поручено «публиковать проверенные финансовые ведомости в соответствии с требованиями закона и в качестве реализации наших целей по обеспечению прозрачности и подотчетности государственных учреждений».
Управляющий директор NNPC Меле Кьяри сообщил, что с принятием закона PIA у частных лиц появилась возможность приобрести долю в компании. До превращения из государственной корпорации в компанию с ограниченной ответственностью, у NNPC были только государственные акционеры – федеральное правительство, власти штатов и муниципалитетов.
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