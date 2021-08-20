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Долги по зарплате в Украине выросли еще на 10%

Долги по зарплате в Украине выросли еще на 10%

Сумма задолженности по выплате заработной платы украинцам на 1 августа составила 3961,4 млн грн, увеличившись на 10,3% по сравнению с 1 июля.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сумма долга на предприятиях, прекративших подавать отчеты в течение 2019-2020 годов, на 1 августа составила 158,3 млн грн.

Более половины долга образовано в четырех регионах

  • Донецкой области (19,8%),
  • Днепропетровской (12,3%),
  • Харьковской (11,9%),
  • в г. Киеве (17,8%).

Наибольший относительный рост долгов за предыдущий месяц показала Луганская область — на 47,1% до 101 млн грн. На 44,7% выросла задолженность и в области с наименьшей ее суммой — Черновицкой, а именно до 4,3 млн грн.

Наилучшая ситуация при этом наблюдается в Закарпатье, рассчитавшемся за месяц более чем с третью долгов — их осталось всего 5,7 млн грн.

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По материалам Finance.UA
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