Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фонда

В Пенсионном фонде Украины призвали проверить информацию в реестре застрахованных лиц Фонда, поскольку из-за возможных ошибок или отсутствия данных невозможно будет получить электронный листок нетрудоспособности.
Об этом сказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Александр Малецкий в видео, обнародованном на странице ПФУ в Фейсбуке.
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«С июня в Украине начали выдавать электронные листки нетрудоспособности. На сегодняшний момент у нас до 1 сентября параллельно с бумажными листками нетрудоспособности есть электронные листки. Вместе с тем, если какое-то учреждение здравоохранения уже начало выдавать электронные листки нетрудоспособности, то они в дальнейшем будут выдавать только их», — отметил Малецкий.
Он объяснил, что процесс выдачи больничных основан на информационном взаимодействии нескольких информационных ресурсов, а именно — информационных ресурсов Пенсионного фонда, учреждений здравоохранения и электронной системы здравоохранения.
«То, что касается реестра застрахованных лиц систем Пенсионного фонда Украины, то информация, которая в нем есть, базируется на отчетах страхователей. Поэтому очень важно наличие информации о трудовых отношениях между застрахованным лицом и его работодателем или страхователем. Соответственно, если у нас по каким-то причинам ошибка в отчете, несвоевременно подана информация или этой информации нет, то электронный листок нетрудоспособности выдан не будет. В соответствии с этим, пожалуйста, со своими страхователями проверяйте эту информацию. Кабинет электронных услуг Пенсионного фонда Украины, проверяйте», — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что чтобы получить электронный листок нетрудоспособности, не надо знать полное название предприятия, где работает лицо, и код ЕГРПОУ.
Данная информация о предприятии формируется автоматически по данным реестра.
«Еще раз подчеркиваю, что собственное получение электронного листка нетрудоспособности очень сильно зависит и от того, какая имеется информация в реестре. Поэтому зайдите на портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и проверьте имеющуюся о вас информацию», — подчеркнул Малевский.
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