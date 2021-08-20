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Nuro построит в Неваде завод и испытательный полигон для роботов-доставщиков

Nuro построит в Неваде завод и испытательный полигон для роботов-доставщиков

Основанная двумя выходцами из Google компания Nuro объявила о намерении потратить $40 млн на постройку завода и испытательного полигона для своего парка автономных роботов.

Оба объекта появятся в Южной Неваде, данный регион за последнее время стал центром производства и тестирования передовых транспортных средств.

Компанию Nuro, которая оценивается в $5 млрд, основали Дейв Фергюсон (Dave Ferguson) и Цзяцзюнь Чжу (Jiajun Zhu), ветераны проекта Google, посвящённого разработке беспилотных транспортных средств. Сейчас они бы стали сотрудниками компании Waymo. Nuro является одной из немногих компаний, выпускающих полностью беспилотные машины — потребность в водителе за рулём в целях безопасности отсутствует. И эти машины ездят по дорогам общего пользования.

В настоящий момент актуальной является модель R2, она примерно в два раза уже среднего седана, а также несколько короче, в ней физически отсутствуют места для водителя или пассажиров.

Модель R2 является обновлённой версией прототипа R1, здесь примерно в полтора раза больше места для груза, ориентировочно 18 сумок с продуктами. Машины третьего поколения поступят в производство после запуска заводских линий в 2022 году.

Производственное предприятие площадью более 11,5 тыс. м² сможет выпускать «десятки тысяч машин-доставщиков», заявила Nuro. Поставщиком электродвигателей и аккумуляторов назначена китайская компания BYD, один из крупнейших в мире производителей электрического транспорта.

Инвестиции в $40 млн, по подсчётам Nuro, превратятся в $2,2 млрд «экономического эффекта» для штата Невада в течение 10 лет, на предприятии будут созданы 250 рабочих мест.

Когда производственное предприятие будет полностью готово, Nuro сможет проводить необходимые испытания в оптимальных условиях. Для сравнения, принадлежащая холдингу Alphabet компания Waymo для этих целей в 2012 году арендовала в Калифорнии базу ВВС. В случае с Nuro это будет гоночная трасса в Лас-Вегасе площадью 30 га.

Тестовый полигон будет запущен в 2022 году, на нем беспилотные машины смогут отточить все необходимые навыки, в том числе способность объезжать пешеходов и домашних животных, предоставлять дорогу велосипедистам, а также адекватно реагировать на действия других участников дорожного движения.

По материалам 3dnews.ru
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