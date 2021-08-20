Facebook интегрирует NFT в цифровой кошелек

Корпорация Facebook рассматривает возможность создания связанных с невзаимозаменяемыми токенами (NFT) продуктов и услуг.
Об этом глава платежного подразделения Дэвид Маркус заявил в интервью Bloomberg.
«Мы определенно изучаем варианты участия в этой сфере, поскольку считаем, что у нас действительно хорошие возможности в ней», — сказал он.
Маркус не уточнил, какие NFT-продукты может создать Facebook.
По его словам, поддержку подобных активов планируется добавить в цифровом кошельке Novi. Относительно конкретных функций Маркус отметил, что пользователям необходимо создавать, хранить, арендовать и продавать токены.
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