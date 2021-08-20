Apple позволит разработчикам приложений сообщать о способах оплаты в обход AppStore

Компания Apple объявила о готовности изменить принципы работы App Store, позволив разработчикам рассказывать клиентам, как оплачивать услуги не только внутри экосистемы Apple, но и другими способами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее Apple запрещала разработчикам использовать клиентскую информацию, полученную через ее сервисы, для прямого уведомления клиентов о наличии альтернативных способов оплаты.

С такой инициативой компания выступила в рамках урегулирования коллективного иска. Теперь разработчики смогут подталкивать пользователей переходить на альтернативные способы оплаты в обход 30% комиссии AppStore. Для разработчиков, которые ежегодно зарабатывают меньше чем $1 млн, компания в 2020 году снизила комиссию вдвое.

Также Apple сообщила о планах создать фонд объемом $100 млн, из средств которого она намерена компенсировать собранные комиссии разработчикам, продажи которых в период с июня 2015 года по апрель 2021 года составили менее $1 млн в год. По словам истцов, от этого выиграют более 99% разработчиков.

Как отмечает издание, потенциальное соглашение – это частичная уступка разработчикам приложений, которые давно хотели, чтобы клиенты платили им за услуги напрямую, а не через Apple.