Apple позволит разработчикам приложений сообщать о способах оплаты в обход AppStore

Компания Apple объявила о готовности изменить принципы работы App Store, позволив разработчикам рассказывать клиентам, как оплачивать услуги не только внутри экосистемы Apple, но и другими способами.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ранее Apple запрещала разработчикам использовать клиентскую информацию, полученную через ее сервисы, для прямого уведомления клиентов о наличии альтернативных способов оплаты.
С такой инициативой компания выступила в рамках урегулирования коллективного иска. Теперь разработчики смогут подталкивать пользователей переходить на альтернативные способы оплаты в обход 30% комиссии AppStore. Для разработчиков, которые ежегодно зарабатывают меньше чем $1 млн, компания в 2020 году снизила комиссию вдвое.
Также Apple сообщила о планах создать фонд объемом $100 млн, из средств которого она намерена компенсировать собранные комиссии разработчикам, продажи которых в период с июня 2015 года по апрель 2021 года составили менее $1 млн в год. По словам истцов, от этого выиграют более 99% разработчиков.
Как отмечает издание, потенциальное соглашение – это частичная уступка разработчикам приложений, которые давно хотели, чтобы клиенты платили им за услуги напрямую, а не через Apple.
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