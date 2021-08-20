0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Apple позволит разработчикам приложений сообщать о способах оплаты в обход AppStore

Apple позволит разработчикам приложений сообщать о способах оплаты в обход AppStore

Компания Apple объявила о готовности изменить принципы работы App Store, позволив разработчикам рассказывать клиентам, как оплачивать услуги не только внутри экосистемы Apple, но и другими способами.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее Apple запрещала разработчикам использовать клиентскую информацию, полученную через ее сервисы, для прямого уведомления клиентов о наличии альтернативных способов оплаты.

С такой инициативой компания выступила в рамках урегулирования коллективного иска. Теперь разработчики смогут подталкивать пользователей переходить на альтернативные способы оплаты в обход 30% комиссии AppStore. Для разработчиков, которые ежегодно зарабатывают меньше чем $1 млн, компания в 2020 году снизила комиссию вдвое.

Также Apple сообщила о планах создать фонд объемом $100 млн, из средств которого она намерена компенсировать собранные комиссии разработчикам, продажи которых в период с июня 2015 года по апрель 2021 года составили менее $1 млн в год. По словам истцов, от этого выиграют более 99% разработчиков.

Как отмечает издание, потенциальное соглашение – это частичная уступка разработчикам приложений, которые давно хотели, чтобы клиенты платили им за услуги напрямую, а не через Apple.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.