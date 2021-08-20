Минобразования вводит электронные свидетельства о начальном образовании с 1 сентября 2021 года

Министерство образования и науки Украины утвердило Порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании. Соответствующий приказ МОН от 2 июля 2021 № 767, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 13 августа 2021-го за № 1069/36691, вступает в силу 1 сентября 2021 года.
Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует Закон «О полном общем среднем образовании». Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.
Новая процедура дает возможность:
Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному МОН, и будет храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО) в Реестре документов об образовании.
Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводиться в пластиковой карте и не потребует приложения на специальном бланке. Школе не нужно вести учет выдачи свидетельств о начальном образовании.
По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4), в течение 5 дней после их обращения. Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не нужно: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии.
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