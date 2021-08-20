В КГГА сообщили о результатах введения электронных билетов в Киеве

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА сообщил, что за август текущего года транспортной картой в Киеве воспользовались 12 млн раз, QR-билетами — 5,2 млн раз.

Об этом говорится на сайте КГГА.

В частности, транспортной картой оплатили проезд в метро почти 8 миллионов раз, в наземном транспорте — более 4 миллионов раз. В то же время QR-билетом воспользовались почти 4 млн раз в метро и 1,2 млн раз в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Транспортная карта выгодна тем, кто пользуется городским транспортом ежедневно. Также можно приобрести проездной на месяц. Можно купить сразу необходимое количество поездок, при этом экономить до 1,5 грн на каждой из них. Экономия при пополнении транспортной карты сразу на несколько поездок:

1-9 поездок: действует тариф 8 грн/поездка;

10-19 поездок: действует тариф 7,70 грн/поездка;

20-29 поездок: действует тариф 7,40 грн/поездка;

30-39 поездок: действует тариф 7,10 грн/поездка;

40-49 поездок: действует тариф 6,80 грн/поездка;

50 и более поездок; действует тариф 6,50 грн/поездка.

Справка Finance.ua:

QR-билет лучше всего подходит для разовых поездок гостей города или тех киевлян, которые редко пользуются общественным транспортом.