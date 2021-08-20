Первый в мире беспилотный контейнеровоз с нулевым выбросом спустят на воду до конца 2021 года

Первое в мире грузовое судно, не требующее присутствия людей на борту и работающее от электричества, спустят на воду до конца 2021 года.
Об этом пишет Кaspiy.
Произведенный в Норвегии электрический автономный контейнеровоз Yara Birkeland перевезет груз от Бревика до Хереема.
Дебют Yara планировался в 2020 году, но из-за пандемии его пришлось отложить.
Судно способно перевезти 103 контейнера при скорости 13 узлов (24 километра) в час.
На нем установят батарею емкостью семь мегаватт/час – в тысячу раз больше, чем на электромобилях. Для сравнения: емкость батареи электрокара Tesla S P100D составляет 100 киловатт/час.
Сейчас загрузку и разгрузку судна осуществляет персонал, но вскоре для решения этих задач не понадобятся люди – их заменят автоматические краны и погрузчики.
Отсутствие экипажа не только сделает судно экологичнее, но и сократит расходы на зарплаты. Использование контейнеровоза заменит ежегодно 40 тысяч поездок на грузовиках.
Эксперты считают, что перед полноценным переходом на автономные суда необходимо решить некоторые проблемы. В частности, передвижение в крупных портах потребует улучшения системы навигации и диагностики, поскольку при отсутствии человека на борту все внештатные ситуации придется решать компьютеру. Маршрут Yara Birkeland пройдет вдоль норвежского побережья, но если судно заплывет на чужую территорию, кому-то придется нести ответственность.
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