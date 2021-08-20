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Курс наличного доллара

Курс наличного доллара

По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,779 млн грн и 22,468 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 29), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 59 активных заявок по доллару на сумму 55,247 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.

 

Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
26,9700 – 80 000
26,9700 – 120 000
26,9600 – 10 000
26,9600 – 30 000
26,9600 – 22 000
26,9600 – 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9700 – 50 000
26,9700 – 20 000
26,9700 – 10 000
26,9700 – 20 000
26,9700 – 4 000
26,9700 – 10 000
26,9700 – 35 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0119 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9429 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.

 

Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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По материалам Finance.UA
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