По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (32,779 млн грн и 22,468 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (30 и 29), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,96-26,97 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 59 активных заявок по доллару на сумму 55,247 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
27,8000 – 2 222
26,9700 – 80 000
26,9700 – 120 000
26,9600 – 10 000
26,9600 – 30 000
26,9600 – 22 000
26,9600 – 120 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,9700 – 50 000
26,9700 – 20 000
26,9700 – 10 000
26,9700 – 20 000
26,9700 – 4 000
26,9700 – 10 000
26,9700 – 35 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,0119 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,9429 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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