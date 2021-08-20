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«Укравтодор» израсходовал на выплату долгов 10 млрд грн

«Укравтодор» израсходовал на выплату долгов 10 млрд грн

Расходы «Укравтодора» с начала 2021 года на обслуживание долговых обязательств выросли до 10 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом свидетельствуют данные Spending.

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Отмечается, что «Укравтодор» тратил на выплату долгов около 5−6 млрд грн. Так, в 2018 году эти расходы составили 5,34 млрд грн, в 2019 году — 6,77 млрд грн, в 2020 году — 5,35 млрд грн.

Тем не менее, в 2021 году эти расходы резко возросли. В частности, за почти 8 месяцев 2021 года уже выплачено 10,48 млрд грн.

По материалам Телеканал 24
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