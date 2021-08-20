В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.

Где размещены камеры:

1. Волынская область (4 прибора контроля):

на 82 км+575 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 95 км+200 автодороги Н-22, в направлении г. Луцк (50 км/ч);

на 129 км+788 автодороги М-19, в направлении г. Ковель (50 км/ч);

на 444 км+971 автодороги М-07, в направлении г. Любомль (50 км/ч).

2. Полтавская область (1 прибор контроля):

на 155 км+696 автодороги М-03 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км/ч).

3. Львовская область (5 камер):

на 16 км+153 автодороги М-11, в направлении г. Львов (50 км/ч);

на 21 км+671 автодороги М-10, в направлении г. Львов (50 км/ч);

на 53 км+580 автодороги М-10, в направлении г. Краковец (50 км/ч);

на 528 км+459 автодороги М-06 в направлении г. Луцк (ограничение скорости 50 км/ч);

на 3 км+360 автодороги М-10-01, в направлении с. Рясное-Русское (ограничение скорости 50 км/ч).

4. Киевская область (4 камеры):

на 9 км+784 автодороги Р-01 в направлении г. Киев (ограничение скорости 50 км/ч);

на 9 км+994 автодороги Р-01 в направлении г. Обухов (50 км/ч);

на 3 км+441 автодороги Р-01 в направлении г. Киев (50 км/ч);

на 3 км+461 автодороги Р-01 в направлении г. Обухов (50 км/ч).

5. г. Запорожье (3 камеры):

ул. Дом Отдыха (поворот к музею), в направлении моста Преображенского (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Истомина, 125-А, в направлении Никопольского шоссе (50 км/ч);

ул. Днепр ГЭС , в направлении центра города (50 км/ч).

6. г. Мелитополь (1 камера):

просп. Богдана Хмельницкого, 23 в направлении ул. Седовцев (ограничение скорости 50 км/ч).

7. г. Кривой Рог (2 камеры):

ул. Волгоградская, 11, в направлении ул. Марийская (ограничение скорости 50 км/ч);

ул. Волгоградская, 13, в направлении ул. Медовая (ограничение скорости 50 км/ч).

Справка Finance.ua:

сейчас автоматически фиксируют правонарушение 77 приборов, которые находятся в городах Киев, Кропивницкий, Харьков, Львов, Черкассы, Житомир, Чернигов, в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Черниговской, Одесской областях;

с картой размещения комплексов можно ознакомиться на сайте МВД .

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