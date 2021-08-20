В Украине заработали еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД: адреса

С 27 августа на автомобильных дорогах Полтавской, Львовской, Волынской и Киевской областей, а также в городах Запорожье, Мелитополь и Кривой Рог заработали приборы фиксации правонарушений, которые контролируют соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий на своей странице в Facebook.
Где размещены камеры:
1. Волынская область (4 прибора контроля):
2. Полтавская область (1 прибор контроля):
3. Львовская область (5 камер):
4. Киевская область (4 камеры):
5. г. Запорожье (3 камеры):
6. г. Мелитополь (1 камера):
7. г. Кривой Рог (2 камеры):
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